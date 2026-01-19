A semana será marcada por tempo instável, chuvas frequentes e queda significativa nas temperaturas em Juiz de Fora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para esta segunda-feira (19), o órgão emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como perigo potencial, válido das 8h56 até 23h59.

De acordo com o INMET, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas podem ocorrer transtornos pontuais, como alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Segunda-feira (19)

O dia começa com muitas nuvens e chuva isolada pela manhã. À tarde, seguem as pancadas de chuva isoladas, e à noite a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas mais intensas e possibilidade de queda de granizo. As temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C, com umidade entre 50% e 95%. Os ventos sopram fracos, com mudança de direção ao longo do dia.

Terça-feira (20)

A queda de temperatura se acentua. O céu permanece encoberto durante todo o dia, com chuvisco pela manhã e à tarde. À noite, o tempo segue nublado. A mínima chega a 15 °C e a máxima não ultrapassa 20 °C, com umidade elevada, entre 80% e 100%, e ventos moderados do quadrante sul.

Quarta-feira (21)

O tempo continua instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas entram em novo declínio, variando entre 14 °C e 17 °C, e a umidade permanece alta.

Quinta-feira (22)

A quinta-feira mantém o padrão de instabilidade, com céu carregado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas seguem estáveis, entre 14 °C e 17 °C, com umidade próxima de 100%.

Sexta-feira (23)

Na sexta-feira, o céu fica encoberto, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas apresentam leve elevação, variando entre 16 °C e 21 °C, mantendo a sensação de tempo frio e úmido.

Orientações

Durante o período de alerta, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e reduzir o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

