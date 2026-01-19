A Prefeitura de Juiz de Fora abriu inscrições para empresas e entidades interessadas em participar da primeira edição do projeto “Espaço Emprego JF” em 2026. A ação será realizada no dia 30 de janeiro (sexta-feira), no Centro da cidade.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). As inscrições devem ser feitas até quinta-feira, dia 22, por meio do link.

Podem participar empresas e entidades representativas que ofereçam vagas de emprego para contratação imediata, cadastro em banco de talentos e/ou vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional.

A seleção dos participantes será feita com base nos seguintes critérios:

maior número de vagas de emprego disponíveis;

maior oferta de vagas em cursos gratuitos de qualificação;

menor prazo para efetivação das contratações ou inscrições.

O objetivo do projeto é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, incluindo vagas permanentes, temporárias, de aprendizagem e estágios. A ação é aberta a toda a população e integra a programação da Semana Municipal da Visibilidade, Empregabilidade e Capacitação de travestis e pessoas transgêneras binárias e não binárias, com prioridade para esse público.

As empresas participantes deverão informar à Prefeitura o número de inscrições e contratações realizadas durante o evento.



