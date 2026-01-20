A Cesama realiza nesta terça-feira (20), das 8h às 17h, a instalação de um registro na rede de água nas esquinas da Avenida Presidente Costa e Silva com a Rua Aristóteles Braga, no bairro Jardim Universitário.

Para a execução do serviço, será necessário fechar o registro do Reservatório Zona E, o que pode provocar interrupções no abastecimento nos bairros Tupan e São Pedro, na Região Oeste da cidade.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a manhã de quarta-feira (21).

