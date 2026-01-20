Janeiro é marcado pela campanha Janeiro Roxo, que alerta para a hanseníase, doença que tem cura e tratamento gratuito pelo SUS. Em Juiz de Fora, o atendimento é realizado no Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF).

Dados do Ministério da Saúde apontam que Minas Gerais registrou 820 novos casos de hanseníase até outubro do ano passado, contra 979 no mesmo período de 2024, uma redução de 16%.

De acordo com a dermatologista Annair Freitas do Valle, responsável pelo Ambulatório de Hanseníase do HU-UFJF, a atuação de centros especializados é fundamental para o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a redução do estigma em torno da doença. Segundo ela, profissionais bem capacitados ajudam a diminuir o preconceito e aumentam a adesão ao tratamento.

Além da qualificação profissional, ações de vigilância, campanhas educativas e a busca ativa de casos contribuem para o controle da doença. Ainda segundo a especialista, após as primeiras doses da poliquimioterapia (PQT), o paciente deixa de transmitir a hanseníase e pode manter sua rotina normal.

O HU-UFJF atua de forma integrada na rede SUS, com uma equipe multidisciplinar composta por dermatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais, garantindo diagnóstico e tratamento gratuitos aos pacientes.

A hanseníase é uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, sendo transmitida pelas vias aéreas em contatos próximos e prolongados com pessoas não tratadas.

Tags:

Tratamento