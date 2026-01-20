A Justiça determinou que a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apresente, no prazo de dez dias, documentos e informações sobre a situação financeira e administrativa do plano Saúde Servidor. A decisão atende a um mandado de segurança protocolado pelo vereador Sargento Mello (PL), após a Câmara Municipal não obter respostas completas a pedidos oficiais de informação.

Entre os dados solicitados estão demonstrativos financeiros, atas dos conselhos gestor e fiscal e registros de repasses feitos pela Prefeitura ao plano nos últimos anos. Segundo a decisão judicial, a falta de transparência prejudica o trabalho de fiscalização do Legislativo e o acompanhamento da aplicação de recursos públicos.

A medida ocorre em meio a reclamações de servidores sobre dificuldades de atendimento, como redução da rede credenciada, enquanto os descontos do plano seguem sendo feitos nos contracheques.

A reportagem procurou a Prefeitura de Juiz de Fora para comentar a decisão e aguarda retorno.

Tags:

ANS | Justiça | Saúde