A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou a criação de um grupo de trabalho com foco na construção do Novo Hospital de Pronto Socorro (HPS). A iniciativa tem como objetivo articular ações e acompanhar as etapas do projeto, reunindo diferentes áreas da administração municipal.

De acordo com a Prefeitura, o grupo será composto por representantes de secretarias e setores estratégicos, com a proposta de integrar esforços, agilizar decisões e monitorar o andamento das medidas necessárias para viabilizar a obra.

O grupo deverá se reunir periodicamente e definir um plano de trabalho voltado ao acompanhamento do projeto, incluindo aspectos administrativos, técnicos e operacionais relacionados à construção da nova unidade hospitalar.

Segundo a administração municipal, a criação do grupo faz parte das ações para fortalecer a gestão da saúde pública e avançar na implantação do Novo HPS, considerado um projeto prioritário para o município.