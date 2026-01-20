Foram publicados no último sábado (17) os editais de licitação para a contratação da empresa responsável pela construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Leste e do novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Leste, em Juiz de Fora. As unidades serão construídas na Praça Teotônio Vilela, no bairro Vitorino Braga, na região Leste da cidade.

O investimento total previsto para as obras ultrapassa R$9,5 milhões. Os recursos incluem mais de R$6,5 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, e cerca de R$3 milhões provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. A previsão é de que as obras tenham início em 2026.

Estrutura da UBS Leste

De acordo com os projetos apresentados nos editais, a UBS Leste deverá atender aproximadamente 20 mil moradores dos bairros Centenário, Ladeira, Santos Anjos e Vitorino Braga. A unidade contará com 12 consultórios, entre eles três indiferenciados, dois ginecológicos, sendo um acessível, um consultório eMulti e um consultório eMulti Sala Lilás, destinado ao atendimento de mulheres vítimas de violência, conforme a legislação vigente.

Também estão previstas salas de vacinação, medicação, coleta de exames, curativos, amamentação e acolhimento, além de espaço lúdico. A infraestrutura operacional inclui farmácia, salas administrativas, almoxarifado, copa, áreas de preparo e esterilização, salas de integração e práticas coletivas, além de recepção e sala de espera.

Estrutura do Caps Leste

O novo Caps Leste terá salas de espera, acolhimento e convivência, além de recepção para organização do atendimento. O projeto prevê três salas de atendimento individualizado, duas salas de atividades, três salas para atividades coletivas, sala de aplicação de medicação, três quartos coletivos e um quarto de repouso.

A estrutura segue as diretrizes da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre o cuidado em saúde mental. O espaço contará ainda com área interna de convivência, refeitório e cozinha, com possibilidade de uso em oficinas terapêuticas e atividades comunitárias.

Para o funcionamento da unidade, estão previstos posto de enfermagem, rouparia, sala de lavagem de roupas, almoxarifado, quarto de plantão para funcionários, sala de reuniões, setor administrativo e farmácia.

Área de atendimento

Conforme as informações dos editais, o Caps Leste ampliará a capacidade de atendimento em saúde mental para moradores das regiões Leste, Nordeste e parte da região Central de Juiz de Fora, além de usuários das Residências Terapêuticas acompanhadas pelo serviço. A área de abrangência estimada é de cerca de 78 mil pessoas.

Até o momento, não foram divulgados prazos para a conclusão das obras nem o cronograma detalhado de execução após a contratação da empresa vencedora da licitação.

Tags:

Caps | Sob