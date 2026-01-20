Um motociclista morreu na noite de sábado (17) após bater na viatura da Polícia Militar durante uma fuga policial no bairro São Judas Tadeu, na Zona Norte de Juiz de Fora.
De acordo com a corporação, a ação teve início após o condutor da motocicleta avançar um sinal vermelho. Ainda segundo a PM, o passageiro do veículo demonstrava comportamento considerado suspeito, o que motivou a tentativa de abordagem. Durante a fuga, o motociclista passou a trafegar sozinho.
No decorrer do cerco policial, o condutor colidiu com uma viatura da PM. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que identificou sinais de embriaguez. O óbito foi confirmado posteriormente no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).
Ainda, segundo a PM, para garantir a apuração dos fatos, uma equipe técnica de trânsito foi acionada para registrar a ocorrência. O policial que conduzia a viatura envolvida no acidente foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool, com índice de 0,00 mg/l.
Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e informou que instaurou os procedimentos administrativos necessários para apurar as circunstâncias do caso.
