A Farmácia Central de Juiz de Fora realiza, nesta quarta-feira (21), das 9h às 11h, uma ação de saúde voltada à conscientização sobre a hanseníase. A iniciativa integra a campanha Janeiro Roxo, do Ministério da Saúde, que busca ampliar o conhecimento da população sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença.

Durante a atividade, farmacêuticos promovem orientações ao público por meio da distribuição de materiais informativos e de uma roda de conversa para esclarecimento de dúvidas sobre sinais, sintomas, formas de transmissão e tratamento medicamentoso. Também será utilizado um boneco didático, com representação de lesões características da hanseníase, como recurso educativo.

A hanseníase é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. Quando diagnosticada precocemente, tem tratamento eficaz e pode evitar o desenvolvimento de incapacidades físicas.

Em Juiz de Fora, o atendimento especializado para diagnóstico e acompanhamento dos casos é realizado em ambulatórios de referência no Hospital Universitário (HU), no Departamento de Clínicas Especializadas (DCE/PAM Marechal) e no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). Casos suspeitos são, em geral, identificados na Atenção Primária à Saúde e nos pronto atendimentos, com posterior encaminhamento aos serviços especializados por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

