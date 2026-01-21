Um bar localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, foi interditado pela fiscalização da Prefeitura após sucessivas infrações relacionadas à perturbação do sossego. A medida prevê o fechamento do estabelecimento por 15 dias e, em caso de descumprimento, aplicação de multa gravíssima que pode ultrapassar R$ 68 mil.

De acordo com a fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, o local acumulava diversas reclamações de moradores e registros de boletins de ocorrência da Polícia Militar, motivados principalmente por barulho excessivo e reincidência das irregularidades.

A interdição está prevista na legislação municipal e foi adotada após o esgotamento das medidas administrativas anteriores. Durante o período de fechamento, o estabelecimento fica impedido de funcionar, sob pena de agravamento das sanções.





