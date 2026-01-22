Profissionais da enfermagem de Juiz de Fora cobraram, na quarta-feira (21), o pagamento do complemento salarial do piso da categoria. A reivindicação foi apresentada em reunião na Câmara Municipal com o presidente da Casa, vereador Zé Márcio Garotinho (PDT), e o vereador Sargento Mello Casal (PL).

Segundo a categoria, o Governo Federal repassou R$ 3,3 milhões à Prefeitura no dia 30 de dezembro, mas o valor ainda não foi transferido aos hospitais e trabalhadores. A informação foi confirmada por meio de ferramentas de transparência pública.

Garotinho afirmou que a Câmara irá dialogar com as instituições responsáveis para buscar uma solução e que uma nova reunião será marcada.

O vereador Sargento Mello Casal lembrou que a Lei nº 15.135/2025 determina que esses recursos não podem ficar retidos por mais de dez dias após o recebimento pelo município, prevendo sanções em caso de descumprimento.

Uma nova reunião deve ocorrer para tratar do repasse do complemento salarial.

Tags:

Complemento salarial | Enfermagem | Pagamento