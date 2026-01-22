Um bolão registrado em Juiz de Fora acertou a quina do concurso 2.962 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (20), e faturou R$ 90.999,04.
A aposta foi feita na Lotérica Campeão da Rua Halfeld, no Centro, com oito números e 16 participantes. Cada apostador vai receber R$ 5.687,44. Os números sorteados foram 06, 29, 33, 38, 53 e 56.
Além do bolão, outras 11 apostas da cidade acertaram a quadra. Oito apostas simples levaram R$ 910,46 cada, uma aposta com sete números recebeu R$ 2.731,38 e dois bolões faturaram R$ 5.462 e R$ 13.656,80.
Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 55 milhões.