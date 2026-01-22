Moradores do bairro Granjas Bethel, em Juiz de Fora, passam a receber, a partir desta sexta-feira (23), uma série de ações de saúde que incluem vacinação, controle de pragas, atendimentos básicos e atividades educativas. As iniciativas ocorrem em diferentes datas, com a participação de equipes da atenção básica, vigilância ambiental, zoonoses e controle vetorial.

Na sexta-feira (23), equipes de controle vetorial e zoonoses atuam no bairro com ações de combate a pragas urbanas. Já no sábado (24), o Vacimóvel estará no local oferecendo vacinas de rotina para crianças, adolescentes, adultos e idosos. No mesmo dia, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Retiro fará atendimentos à comunidade, enquanto seguem as ações de controle vetorial e atividades educativas voltadas às crianças, conduzidas pela Vigilância Ambiental.

As ações serão retomadas no dia 28 de fevereiro, quando o Vacimóvel retorna para atualização da caderneta de vacinação da população. Na mesma data, estão previstas novas atividades de controle de pragas, atendimentos da UBS Retiro e ações educativas, novamente com foco no público infantil.

De acordo com dados da Vigilância em Saúde, o bairro já recebeu, ao longo de 2025, ações de controle de animais peçonhentos e pragas urbanas, além de ciclos de visitas domiciliares para combate ao mosquito Aedes aegypti. Ao todo, mais de 120 imóveis foram vistoriados, além da realização de levantamentos específicos para monitoramento da infestação do vetor.

As atividades fazem parte de um conjunto de medidas voltadas à prevenção de doenças e ao acompanhamento das condições ambientais do bairro, após demandas apresentadas por moradores em reuniões comunitárias.

Tags:

Controle de pragas | Pragas