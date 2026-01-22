Um incêndio atingiu, na manhã desta quinta-feira (22), um conjunto de pneus utilizado como contenção às margens de um córrego no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada na Rua 02 e mobilizou equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores relatarem chamas de grande altura e forte odor vindo da área afetada. Ao chegarem ao local, os militares realizaram o combate ao fogo e, em seguida, o rescaldo para evitar a reignição das chamas.

Segundo os bombeiros, não foi possível identificar a origem do incêndio no momento do atendimento. A ocorrência seguirá sob apuração para esclarecer as causas e verificar eventuais responsabilidades, inclusive de natureza ambiental. As providências legais ficarão a cargo dos órgãos competentes.

O Corpo de Bombeiros orienta que situações de risco sejam comunicadas imediatamente pelo telefone 193.