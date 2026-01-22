Juiz de Fora entrou em alerta de perigo para acumulado de chuva, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), válido das 10h desta quinta-feira (22) até as 9h de sábado (24). A previsão indica chuva intensa e persistente, elevando o risco de transtornos em áreas vulneráveis do município.

Segundo o INMET, são esperados volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, cenário que pode provocar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em regiões com histórico de ocorrências.

Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, Juiz de Fora registrou 23,46 milímetros de chuva, medidos no bairro Distrito Industrial. No mesmo período, o órgão atendeu duas ocorrências, um escorregamento de talude no bairro Santa Luzia e um destelhamento parcial de imóvel no bairro Retiro.

Diante da previsão e dos registros já contabilizados, a orientação é que a população evite enfrentar o mau tempo, observe sinais de instabilidade em encostas e, sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de risco de inundação, a recomendação é proteger os pertences, mantendo-os em locais elevados ou envolvidos em sacos plásticos.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Alerta | Chuva