Três estelionatários foram presos no fim da tarde desta quinta-feira (22) após aplicarem golpes contra idosos em Juiz de Fora. A prisão ocorreu após troca de informações entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Minas Gerais.

A ação foi realizada por agentes da PRF da Delegacia de Lavrinhas, no interior de São Paulo. Segundo as informações, as vítimas tinham entre 70 e 81 anos e eram abordadas em caixas eletrônicos localizados em supermercados.

Os criminosos apresentavam falsos informativos supostamente emitidos pelos terminais de autoatendimento, informando que as vítimas teriam uma cobrança de R$ 89,90 caso não realizassem uma atualização cadastral naquele momento. Durante a abordagem, os estelionatários trocavam os cartões bancários dos idosos e, de posse das senhas, realizavam saques indevidos.

Com o grupo, foram apreendidos R$ 11.400 em dinheiro, além de três máquinas utilizadas para transações com cartões. Os detidos são dois homens e uma mulher, com idades entre 28 e 30 anos, todos do estado de São Paulo. Um dos presos possui antecedentes criminais por latrocínio.





