O rompimento de uma rede de abastecimento de água provocou alagamento em um trecho da Avenida Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora, na manhã desta sexta-feira (23). A área próxima à Catedral Metropolitana ficou parcialmente tomada pela água, chamando a atenção de pedestres e motoristas.

De acordo com a Cesama, foi necessária a realização de manutenção emergencial no local. Por causa do serviço, o trecho entre as ruas Fernando Lobo e Espírito Santo, no sentido Alto dos Passos, foi interditado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

Durante a intervenção, pode haver impacto temporário no abastecimento de água na região central da cidade. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até as 18h, com a posterior liberação da via.

A Cesama informou que agentes estão no local orientando o tráfego, com desvio sendo realizado pela Rua Fernando Lobo, e pediu a compreensão da população pelos transtornos temporários.

