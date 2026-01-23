Um bar localizado na Rua Hipólito Caron, no Centro de Juiz de Fora, foi interditado após denúncias e a constatação de uma série de irregularidades durante ações de fiscalização do município. Antes da medida, o estabelecimento já havia sido autuado duas vezes e recebido um termo de intimação para regularizar a situação.

Segundo a fiscalização, o primeiro auto de infração foi lavrado após a Vigilância Sanitária identificar condições inadequadas de higiene, como acúmulo de lixo e materiais sem utilidade no interior do local. A segunda autuação ocorreu devido à ausência de alvará de funcionamento.

Além disso, o responsável pelo bar foi intimado a desocupar área de domínio público em frente ao imóvel, onde era mantido um carrinho de lanche sobre o passeio. Como a determinação não foi cumprida, a situação contribuiu para a interdição do estabelecimento.

De acordo com as informações apuradas, o local foi fechado por representar risco à saúde, à segurança e à higiene, além do uso irregular do espaço público. Para que a interdição seja suspensa, o responsável deverá apresentar as licenças exigidas para o funcionamento e promover as adequações sanitárias necessárias dentro do estabelecimento.

