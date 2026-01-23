O fim de semana em Juiz de Fora será marcado por tempo instável, chuva frequente e temperaturas mais baixas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Há avisos de chuvas intensas em vigor, com diferentes níveis de severidade entre sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25).

Sábado (24)

O sábado terá muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo da manhã. Durante a tarde e a noite, a chuva continua, de forma isolada, mantendo o tempo fechado na cidade. As temperaturas variam entre 17 °C e 22 °C, com leve elevação ao longo do dia.

A umidade do ar permanece elevada, entre 80% e 100%, e os ventos sopram fracos. O INMET mantém alerta de perigo para chuvas intensas até as 23h59, com previsão de volumes entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Há risco de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e descargas elétricas.

Domingo (25)

No domingo, o tempo segue instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima permanece em 17 °C, e a máxima sobe para 24 °C. A umidade continua alta, variando entre 70% e 100%.

Para o domingo, o INMET emitiu aviso de perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h, mantendo o risco de transtornos pontuais.

Orientações

Durante os períodos de alerta, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, sempre que possível, desligar aparelhos eletrônicos da tomada e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.