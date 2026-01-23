A corrida de rua Desafio do Imperador será realizada neste domingo (25), com largada às 7h, na Avenida Murílio de Avellar Hingel, antiga Via 440, na altura do número 880, em Juiz de Fora. O evento vai provocar interdições temporárias no trânsito e possíveis alterações no funcionamento de linhas de ônibus que circulam pela região.

O percurso segue pela Rua Roberto Stiegert, Rua José Lourenço Kelmer e pela Estrada Engenheiro Gentil Forn, com chegada no Mirante do Cristo. Durante a passagem dos corredores, o fluxo de veículos será interrompido de forma momentânea ao longo do trajeto. A previsão é que o trânsito seja totalmente liberado até as 10h.

Agentes de trânsito atuarão no ordenamento do tráfego e na orientação aos motoristas sobre desvios. A recomendação é que condutores redobrem a atenção e, se possível, utilizem rotas alternativas durante o período do evento.

Aplicativos de navegação e painéis eletrônicos de trânsito devem informar, em tempo real, sobre as interdições e mudanças no tráfego.

