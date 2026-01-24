Um incêndio atingiu quatro veículos na noite desta sexta-feira (23), em uma garagem improvisada na Rua Sebastião Costa, no bairro Vila Alpina, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 23h40.

No local, as chamas consumiram um Chevrolet Corsa Classic, um Fiat Palio e duas motocicletas. O fogo se espalhou rapidamente, exigindo a atuação imediata da guarnição.

O combate ao incêndio durou cerca de uma hora, com o uso aproximado de 2 mil litros de água. Apesar do trabalho dos bombeiros, os veículos foram totalmente destruídos.

Não houve registro de vítimas. Segundo os proprietários, os veículos estavam desligados e não havia ninguém no local no momento do incêndio. As circunstâncias encontradas não permitiram a identificação da causa do fogo.

