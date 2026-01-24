O Memorial da República Presidente Itamar Franco abriu as inscrições para a edição 2026 do projeto “Férias no Memorial”, que acontece de 27 a 30 de janeiro, em Juiz de Fora. A programação é gratuita e voltada para crianças de 7 a 14 anos.

Serão oferecidas oficinas de desenho, pintura, criação de histórias e ações educativas, com foco na criatividade e no contato lúdico com o patrimônio cultural. As vagas são limitadas e os materiais utilizados nas atividades serão fornecidos pelo Memorial. As inscrições devem ser feitas por formulário online, até o preenchimento total das vagas.

Cada atividade exige um formulário específico. A confirmação será enviada por e-mail. A organização recomenda o uso de roupas confortáveis e orienta que responsáveis por crianças com necessidades específicas avaliem a necessidade de acompanhamento durante as oficinas.