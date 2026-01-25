A Orquestra Sinfônica Pró-Música realiza, no dia 1º de fevereiro, domingo, às 19h, no Cine-Theatro Central, o tradicional Concerto Didático de Carnaval, sob a regência do maestro Victor Cassemiro. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos a partir da próxima terça-feira, na bilheteria do teatro.

O evento marca a abertura da temporada comemorativa dos 30 anos da orquestra. Conhecido originalmente como Concerto de Máscaras, o espetáculo resgata as tradições dos bailes de máscaras que marcaram a história cultural brasileira entre o fim do século XIX e o início do século XX.

Nesta edição, o concerto conta com a participação especial dos integrantes do Projeto Semente de Bamba e do corpo de baile da escola Balliamo Espaço de Dança.

Criada em 1996 como braço do Centro Cultural Pró-Música e atualmente vinculada à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Orquestra Sinfônica Pró-Música é formada por cerca de 30 músicos, entre estudantes da universidade e integrantes da comunidade externa. O grupo reúne instrumentos como violinos, violoncelos, flautas, clarinetes, trompas, fagotes, trompetes, trombones, saxofones, piano e percussão.

O Concerto Didático de Carnaval inaugura uma programação especial ao longo de 2026, celebrando três décadas de atuação da orquestra, reconhecida pelo trabalho artístico, educativo e pela democratização do acesso à música de concerto. A programação completa do ano será divulgada em breve.

