A semana será marcada por tempo instável, alta umidade e pancadas de chuva frequentes em Juiz de Fora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para esta segunda-feira (26), o órgão mantém um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como perigo potencial, válido ao longo de todo o dia.

Segunda-feira (26)

O dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, desde a manhã até a noite. As temperaturas variam entre 18 °C e 26 °C, com umidade elevada, entre 70% e 100%. Os ventos sopram fracos, predominando dos quadrantes nordeste e norte.



De acordo com o INMET, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de rajadas de vento de 40 a 60 km/h, com baixo risco de alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

Terça-feira (27)

Na terça, o tempo fica encoberto durante todo o dia, com pouca variação nas temperaturas. A mínima será de 17 °C e a máxima chega a 26 °C, com tendência de leve declínio. A umidade segue alta e os ventos permanecem fracos.

Quarta-feira (28)

A quarta-feira terá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas apresentam leve elevação, variando entre 17 °C e 28 °C. A umidade do ar continua elevada, com mínima de 60%.

Quinta-feira (29)

Na quinta, o padrão se mantém, com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura mínima fica em 17 °C, e a máxima sobe para 29 °C, com ventos fracos e alta umidade.

Sexta-feira (30)

A sexta-feira será de céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C, com tendência de leve queda nos valores máximos.

Orientações

Durante o período de alerta, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e reduzir o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.