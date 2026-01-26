A Polícia Militar (PM) apreendeu um arsenal de armas de fogo, mais de três mil munições, drogas sintéticas e prendeu três suspeitos em flagrante durante uma operação desencadeada nesse fim de semana, após denúncia anônima sobre comércio ilegal de armas no bairro Barbosa Laje em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem inicial, os militares localizaram três armas de fogo com os suspeitos. Em diligências complementares, as equipes se deslocaram até as residências dos envolvidos, onde encontraram um grande arsenal, incluindo pistolas, revólveres, garrucha, arma de airsoft, balestra, luneta, coldres e carregadores de diferentes calibres. Ao todo, nove armas de fogo foram apreendidas.

Ainda conforme a PM, foram recolhidas mais de 3.200 munições de diversos calibres, entre eles .22, .32, .38, .40, 9mm, .44, .45, .380, .25 e calibre 12, além de cartuchos de espingarda. No local, os policiais também encontraram 90 comprimidos de ecstasy e uma porção de droga sintética conhecida como "ice".

Além do material bélico e dos entorpecentes, foram apreendidos R$4.455,00 em dinheiro e US$102,00, uma balaclava e acessórios de tiro. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, onde permaneceram à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

Armas | Ecstasy | operação