Moradores da Rua Morais e Castro denunciam um grave vazamento de esgoto que persiste desde o dia 31 de dezembro. Apesar de diversas reclamações registradas junto à Cesama, o problema ainda não foi solucionado.

De acordo com relatos, o esgoto corre a céu aberto, agravando-se com o passar dos dias e causando transtornos à população, além de representar riscos à saúde pública, como mau cheiro, proliferação de insetos e possibilidade de contaminação.

A Acessa.com entrou em contato com a Cesama para solicitar esclarecimentos e um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não houve retorno por parte da companhia.

Tags:

Esgoto