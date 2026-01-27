A Cemig realizará, nesta quarta-feira (28), uma manutenção programada na rede elétrica da região do Booster Democrata 2, localizado na Rua Carangola, nº 785, na praça do bairro Democrata. Os trabalhos ocorrem entre 10h e 17h e exigem a suspensão temporária do abastecimento de água em parte do bairro Democrata.

A Cesama orienta os moradores a economizarem água até a normalização do abastecimento, prevista para ocorrer de forma gradativa até a manhã de quinta-feira (29). Imóveis com caixa d’água dimensionada para atender ao consumo mínimo de 24 horas, conforme o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022, não devem ser afetados.

Também nesta quarta-feira (28), das 8h às 12h, a Cesama realiza uma interligação de rede de água na Rua Abraão Valverde Matos, no bairro Nova Santa Efigênia, com a rede de distribuição do Granjas Triunfo. Para a execução dos serviços, será necessário o fechamento de um registro, podendo causar interrupção temporária no abastecimento do bairro Nova Santa Efigênia e do Condomínio Triunfo Gardens Residence, na Região Nordeste de Juiz de Fora.





