Um suspeito foi baleado em Juiz de Fora na manhã desta terça-feira (27), após uma perseguição policial iniciada no estado do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, ele conduzia uma van roubada e foi acompanhado por equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro até atravessar a divisa entre os estados, com o desfecho da ocorrência já em território mineiro, na região do bairro Salvaterra.

Durante a fuga, o homem teria quase atropelado pedestres na Avenida Desdedith Salgado. Mesmo com uma operação montada para capturá-lo, o suspeito conseguiu avançar por diferentes pontos da cidade até ser atingido durante a intervenção policial. Ainda não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde dele nem confirmação se houve prisão ou outras pessoas feridas.

O Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno para atualização do caso.

