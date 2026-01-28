As buscas pelo corpo no Rio Paraibuna foram retomadas na manhã de terça-feira (27) pelo Corpo de Bombeiros, com mapeamento da área e verificação de pontos de remanso nas Usinas de Marmelos I, II e III. Funcionários foram alertados para comunicar as autoridades caso haja qualquer indício. Devido à dificuldade de acesso por embarcação, as equipes utilizaram um drone para varredura aérea nos trechos com maior probabilidade de localização. Até o momento, o corpo não foi encontrado, e as buscas seguem quarta-feira.