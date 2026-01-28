O Procon de Juiz de Fora instaurou uma investigação preliminar para apurar possíveis práticas abusivas de uma instituição financeira que atua no município. A apuração foi aberta após indícios de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, especialmente relacionados ao fechamento de agências e à migração de clientes para o atendimento digital.

De acordo com o órgão, há suspeita de falta de transparência na comunicação com os consumidores, além de possíveis prejuízos a públicos que dependem do atendimento presencial, como idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre os pontos analisados estão o encerramento de unidades físicas sem aviso claro aos clientes e a ausência de alternativas adequadas de atendimento. O Procon também avalia o histórico de relacionamento da instituição com o órgão, incluindo respostas a notificações e participação em audiências.

A instituição financeira foi notificada a prestar esclarecimentos e apresentar medidas para minimizar impactos aos consumidores. A investigação está em fase inicial e pode evoluir para um processo administrativo com aplicação de sanções, caso sejam confirmadas irregularidades.

agência | fechamento de agências | Itaú | Procon