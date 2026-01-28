A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), publicou nesta terça-feira (27) o Edital de Credenciamento nº 001/2026 para formação do Banco de Pareceristas do setor cultural. As inscrições estarão abertas de 4 de fevereiro a 22 de março de 2026 e são destinadas a profissionais de todo o país.

O credenciamento é voltado a pessoas físicas ou jurídicas, incluindo MEI, com atuação comprovada na área cultural, para análise e emissão de parecer técnico sobre projetos, currículos e trajetórias culturais em editais de premiação, bolsas e fomento promovidos pela Funalfa.

Os profissionais selecionados poderão ser convocados, conforme a demanda, para atuar em programas como o Programa Cultural Murilo Mendes e a Política Nacional Aldir Blanc (Pnab). O edital não garante convocação automática.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Prefeitura Ágil. O edital contempla áreas como artes do espetáculo, artes visuais, audiovisual, música, literatura, patrimônio cultural, cultura popular, mídias digitais e games.

A remuneração varia conforme a função: R$ 100 por projeto analisado, para propostas de até R$ 50 mil; R$ 120 para projetos entre R$ 50 mil e R$ 100 mil; e R$ 5.500 por edital para integrantes de comissão de seleção. O edital terá vigência de 24 meses, com possibilidade de prorrogação.

Tags:

Cultura | Parecerista