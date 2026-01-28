Um motociclista de 56 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de terça-feira (27), na Avenida Ilva Mello Reis, no bairro Terras Altas, na Zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motocicleta perdeu o controle da direção e colidiu com um automóvel que trafegava no sentido oposto da via. O impacto foi forte, e a vítima não resistiu aos ferimentos.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. O motorista do carro não se feriu e passou por procedimentos de rotina, sem registro de irregularidades.

A perícia esteve na área para levantar informações que devem ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

