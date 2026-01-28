Uma pesquisa realizada pelo Procon em Juiz de Fora revelou que os preços de materiais escolares podem variar mais de 50% de uma papelaria para outra. O levantamento analisou 55 itens em 24 estabelecimentos do município e foi divulgado neste período de compras para a volta às aulas, quando o impacto no orçamento das famílias costuma ser maior.

Entre os produtos com maior diferença de preços estão itens básicos das listas escolares. A tinta guache lavável com 12 unidades apresentou variação de 93,60%. Na sequência aparecem o lápis preto hexagonal (88,80%), a lapiseira 0,5 mm (86,10%), o lápis preto nº 2 (85,70%) e o papel A4 branco, pacote com 500 folhas, com diferença de 82,70% entre o menor e o maior valor encontrado.

De acordo com os dados do levantamento, a ampla variação reforça a importância de pesquisar preços antes da compra, prática considerada fundamental para evitar gastos desnecessários e preservar o orçamento familiar.

Além da comparação de valores, a pesquisa também chama atenção para o consumo consciente. A orientação é que pais e responsáveis avaliem o reaproveitamento de materiais que ainda estejam em bom estado, reduzindo custos e desperdícios. Outro ponto destacado é a escolha por produtos com menor impacto ambiental, como itens recarregáveis ou que possuam certificações ambientais.

O levantamento também alerta para estratégias de marketing que podem encarecer a compra, como materiais associados a personagens licenciados, que costumam ter preços mais elevados sem, necessariamente, oferecer vantagens funcionais em relação a produtos similares.

A coleta de dados foi feita a partir de notificações enviadas a 37 papelarias do município. Destas, 24 responderam dentro do prazo estipulado. Os estabelecimentos que não encaminharam as informações foram alvo de ações de fiscalização realizadas nos dias 20 e 21 de janeiro de 2026.

A pesquisa completa, com a tabela comparativa de preços, marcas e locais pesquisados, está disponível para consulta clicando aqui.

