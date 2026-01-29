A Prefeitura de Juiz de Fora vai implementar, a partir deste domingo, 1º de fevereiro, melhorias nos quadros de horários de 13 linhas do transporte coletivo urbano. As adequações são coordenadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e têm como objetivo garantir maior pontualidade e melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

Segundo a administração municipal, as revisões nos horários são realizadas periodicamente para adequar o serviço às condições operacionais atuais da cidade, considerando mudanças no fluxo urbano e no crescimento do município. Os ajustes também atendem a demandas apresentadas pela população, discutidas por meio do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp).

As linhas com alterações nos quadros de horários são: 110 (Recanto dos Lagos), 118 (Parque Independência/Cidade Nova), 120 (Vista Alegre/Santa Luzia), 203 e 207 (Marumbi), 206 (Borborema), 211 (Rio Branco), 213 (Bairu/Cruzeiro do Sul), 306 (Barão do Retiro), 448 (Vila Alpina), 600 (Monte Castelo/Via Jardim São João), 718 (Ponte Preta) e 736 (Nova Benfica).

Horários | Ônibus