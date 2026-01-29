O Corpo de Bombeiros localizou, nesta quinta-feira (29) , um corpo no Rio Paraibuna, no quarto dia de buscas realizadas na região. A informação foi confirmada pela corporação, que atua no local desde o início das operações.

No momento, os militares avaliam o melhor ponto de acesso para realizar a retirada do corpo com segurança. Após a remoção, serão adotados os procedimentos de praxe, incluindo o acionamento da perícia técnica para os trabalhos necessários.

Outras informações devem ser divulgadas após a conclusão das etapas operacionais e periciais.

MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO

Corpo | rio | SC