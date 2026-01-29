A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou, nessa quarta-feira (28), um veículo utilizado para transporte por aplicativo que havia sido roubado no bairro Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora, em 2025.

O automóvel foi localizado na comunidade de Torrões, área rural e distrito do município, após trabalho de investigação conduzido por equipes da 5ª e da 6ª Delegacia de Polícia Civil, sob coordenação do delegado Márcio Roberto Savino Lopes.

Segundo as apurações, o crime ocorreu na madrugada de 22 de outubro de 2025. O motorista foi atraído até a região do bairro JK, onde quatro pessoas se recusaram a pagar a corrida e, mediante violência e grave ameaça, roubaram o veículo antes de fugir.

“A identificação do local onde o veículo estava ocultado e a elucidação da dinâmica do crime são resultados do trabalho investigativo desenvolvido pela equipe, que segue atuando para identificar todos os envolvidos”, afirmou o delegado.

Dois dos quatro suspeitos, ambos adolescentes, já foram identificados. As investigações continuam para a responsabilização dos demais envolvidos no crime.

Tags:

Polícia | polícia civil