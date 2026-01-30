A Prefeitura de Juiz de Fora lançou a campanha “Carnaval Sem Assédio”, com foco na prevenção e no enfrentamento à violência contra as mulheres durante o período carnavalesco. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Especial de Mulheres e reúne ações de acolhimento, segurança e comunicação.

Entre os dias 30 de janeiro e 17 de fevereiro, a Casa da Mulher funcionará em regime de Plantão Especial, com atendimento ampliado para acolhimento, orientação e encaminhamentos a mulheres em situação de violência. O serviço atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos fins de semana e feriados, das 13h às 19h.

Durante os eventos de Carnaval, a Guarda Municipal atuará com protocolos específicos para casos de assédio. Os agentes estarão identificados com faixa roxa, indicando capacitação para o atendimento e encaminhamento das vítimas.

A campanha também prevê ações educativas nas redes sociais da Prefeitura e a distribuição de materiais informativos nos polos carnavalescos. Além do atendimento presencial, são reforçados os canais de apoio e denúncia pelos telefones 180 e 190.

