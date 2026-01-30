O fim de semana em Juiz de Fora será marcado por tempo severo, chuva intensa e risco de tempestades, segundo avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Há alerta de perigo válido a partir da manhã desta sexta-feira (30) até o sábado (31), com previsão de volumes elevados de chuva, ventos fortes e possibilidade de granizo.

Sábado (31)

O sábado será de muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de queda de granizo desde a manhã. À tarde, a instabilidade se mantém, e à noite há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C, com umidade elevada, entre 60% e 100%. Os ventos sopram fracos, mas podem ocorrer rajadas intensas associadas às áreas de tempestade.

Para o sábado, o INMET mantém alerta de tempestade, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados de 50 a 100 mm ao longo do dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h e risco de queda de granizo. Há possibilidade de alagamentos, queda de árvores, danos à rede elétrica e prejuízos pontuais.

Domingo (1º)

No domingo, o tempo segue instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As temperaturas permanecem elevadas para o período, variando entre 18 °C e 30 °C. A umidade continua alta, com mínima de 50%.

Orientações

Durante os períodos de alerta, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

