A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza uma audiência pública para discutir a situação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). O debate acontece na próxima segunda-feira, às 15h, no plenário da Casa Legislativa.

A iniciativa foi proposta pela vereadora Cida Oliveira (PT) diante das dificuldades enfrentadas pela estatal, que tem atuação em todo o território nacional e desempenha papel estratégico em serviços essenciais, como a entrega de correspondências, encomendas, materiais didáticos, vacinas e urnas eletrônicas.

O objetivo da audiência é ouvir trabalhadores, representantes sindicais, especialistas e autoridades sobre os desafios enfrentados pela empresa e possíveis alternativas para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

Entre os convidados estão representantes do movimento sindical e lideranças políticas ligadas à defesa da empresa pública. A população poderá acompanhar presencialmente e participar por meio do envio de mensagens durante o debate.

