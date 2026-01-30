A abertura oficial do Carnaval de Juiz de Fora será embalada pelo Samba dos Amigos, que tradicionalmente dá a largada à folia na cidade. O grupo se apresenta a partir das 18h desta sexta-feira (30), na Praça Tarcísio Delgado (ex-Praça Antônio Carlos). Mais tarde, às 22h, o mesmo palco recebe o Casuarina, grupo conhecido por difundir o samba carioca no Brasil e no exterior.

O Carnaval 2026 começa oficialmente nesta sexta-feira (30), com 19 dias de programação intensa. Ao longo do período, Juiz de Fora recebe mais de 80 blocos de rua, dois dias de desfiles das escolas de samba e uma série de shows distribuídos por diferentes pontos do município, marcando a abertura do calendário oficial da festa.

Entre os destaques do primeiro fim de semana está o Bloco das Cores, que chega à sua quinta edição e volta a desfilar no Centro da cidade.

O Bloco das Cores desfila neste domingo (1º), no Circuito Júlio Guedes, com concentração a partir das 16h no Viaduto Roza Cabinda. O cortejo ocorre das 17h às 21h30, seguindo até a Praça da Estação. Após o desfile, a programação continua com um after no Muzik, das 22h às 4h.

Idealizado pelo performer e cantor Titiago em parceria com o DJ Fábio Laroque, o bloco surgiu logo após a pandemia, inicialmente em formato fechado, antes de ganhar as ruas. Segundo o organizador, a mudança para o carnaval de rua foi uma decisão planejada desde a primeira edição.

“Esse é o nosso quinto ano do Bloco das Cores. No primeiro ano a gente fez de forma fechada, numa boate aqui em Juiz de Fora, logo após a pandemia, mas já com a ideia de levar o bloco para as ruas no ano seguinte, com trio elétrico. E foi o que aconteceu. Hoje a gente chega ao quinto ano total e ao quarto ano nas ruas, com muito esforço e muito trabalho para tudo isso acontecer”, afirmou.

De acordo com Titiago, o projeto nasceu com o objetivo de ocupar o espaço público e resgatar manifestações culturais ligadas à comunidade LGBTQIAPN+ na cidade, especialmente após anos sem a realização da Parada do Orgulho.

FOTO: Divulgação - Bloco das Cores

“A nossa cultura já não é valorizada no país, e sendo LGBTQIAPN+, menos ainda. A ideia era trazer isso para Juiz de Fora, reviver o que foi a parada LGBT na cidade e levar esse espírito para o carnaval. A gente quis construir um bloco em movimento, com trio elétrico, justamente para ocupar a avenida e dar visibilidade a essa cultura”.

O organizador também destacou as dificuldades financeiras de manter um bloco itinerante, que não permite arrecadação fixa ao longo do percurso, como acontece em eventos concentrados em um único local.

“Se fosse um bloco fechado ou parado numa praça, seria mais fácil, porque daria para cobrar em barracas. Mas um bloco em movimento não permite isso. A gente depende de alguns patrocínios e do after, que todo ano reúne mais de 200 pessoas e ajuda a pagar os custos do bloco”.

Para a edição de 2026, o Bloco das Cores contará com um trio elétrico de grande porte, vindo de Belo Horizonte, com mais de 23 metros de comprimento, além de DJs, performances e apresentações musicais.

“Este ano o bloco vem com tudo, comemorando os cinco anos, com um mega trio elétrico. Vamos ter performances, DJs tocando pop, funk, tribal e axé, sempre valorizando a arte LGBT, que é muito forte na cidade”.

Durante o desfile, Titiago também fará a gravação do clipe da música oficial desta edição, “Bate Leque das Cores”, já disponível nas plataformas digitais. A canção reforça o uso do leque como símbolo do bloco, tanto como elemento visual quanto funcional para enfrentar o calor.

“Desde o primeiro ano, mesmo debaixo de chuva, a gente conseguiu levar mais de 10 mil pessoas para a rua. O público cresceu além do que a gente esperava, e isso mostra que o bloco se firmou na cidade. A ideia é levar novamente as cores para a avenida, com diversidade, respeito e muita ocupação cultural”.

A programação artística deste ano inclui apresentações de Titiago, DJs Fábio Laroque e DJ Math, além de performances de Rebeca Gonçalves, Vivi Buchmann, Tia Xuka e Canal Zen. O ballet oficial é formado por Artur Marasco, David Cirilo, João Guimarães, Weskley Oliver, Rodrigo Medsan e Igor Matheus.

Programação do primeiro fim de semana

SEXTA-FEIRA (30)

18h - Bloco Esquenta de Carnaval Samba dos Amigos – Praça Tarcísio Delgado (Ex-PAC) – Centro.

SÁBADO (31)

9h - Muvukinha – Praça da Estação – Centro.

10h - Bloquinho Catavento – Praça Menelick de Carvalho – Santa Helena.

13h - Concentra Mas Não Sai – Praça Ministrinho – Jardim Glória.

14h - Pré-Carnaval do Moinho – Moinho – Francisco Bernardino.

14h - Djavanear – Circuito Júlio Guedes – Centro (Concentração na Praça da Estação e cortejo até o Viaduto Roza Cabinda).

16h - Marginal Lab: Acadêmicos do Baixo Centro – Praça Tarcísio Delgado (Ex-PAC) – Centro.

16h - Bloco da Papel – Rua José Manoel Ribeiro – Aeroporto.

16h - 360 nas Alturas – Morro do Cristo – São Pedro.

18h - Bloco Afro Ilú Axé Muvuka – Circuito Júlio Guedes – Centro (Concentração no Viaduto Roza Cabinda e cortejo até a Praça da Estação).

DOMINGO (1º)

13h - Bloco do Coveiro – Rua Jesus de Oliveira – Vitorino Braga.

15h - Rosário Folia – Praça da Matriz – Rosário de Minas.

16h - Bloco Guerê Guerê – PraçaTarcísio Delgado (Ex-PAC) – Centro).

16h - Bloco das Cores – Circuito Júlio Guedes – Centro (Concentração no Viaduto Roza Cabinda e cortejo até a Praça da Estação).

