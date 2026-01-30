A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) promove neste sábado (31) um mutirão de atendimento no bairro Granjas Triunfo, em Juiz de Fora, para o cadastro de imóveis que farão a primeira ligação de água. A ação ocorre das 9h às 13h, na Rua Professor Crisóstomos Ferreira, nº 111, e é voltada à regularização do abastecimento no bairro.

Durante o mutirão, moradores poderão solicitar a ligação de água mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de posse ou propriedade do imóvel. Também será possível requerer a Tarifa Social, destinada a famílias de baixa renda, desde que o Cadastro Único (CadÚnico) esteja atualizado.

Para imóveis com documentação regular, a Cesama orienta que sejam apresentados documentos como contrato de compra e venda, escritura, registro do imóvel, IPTU 2025 ou contrato com a Caixa Econômica Federal, além de documento de identidade e CPF. Já os moradores que não possuem documentação formal poderão apresentar conta de energia elétrica atual ou com emissão superior a dois anos, além de declaração de dois vizinhos comprovando residência no local há mais de dois anos, conforme prevê a Lei Municipal nº 11.042/2005. Nestes casos, também é exigido o CadÚnico atualizado.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento e Expansão da Cesama, Vinicius Azevedo Heckert, a implantação da rede de abastecimento no bairro permitirá a redução gradual do uso de caminhões-pipa.

“Grande parte da população que não tinha poço próprio dependia desse tipo de abastecimento. Os caminhões-pipa devem ser utilizados, prioritariamente, em situações emergenciais de desabastecimento, que podem ocorrer em diferentes regiões da cidade”, explicou.

Segundo a companhia, com a regularização das ligações, os moradores passam a ter acesso a abastecimento contínuo, seguro e dentro dos padrões legais, o que também contribui para maior autonomia e valorização dos imóveis. Para a Cesama, a iniciativa representa um avanço na infraestrutura do bairro e na qualidade de vida da população.

Os moradores que não conseguirem participar do mutirão poderão entrar em contato pelos telefones 115 ou 0800 115 3232 para agendar atendimento presencial na Agência de Atendimento da Cesama. Conforme estabelece a Resolução Arisb-MG nº 185/2022, cabe ao usuário solicitar a prestação do serviço no prazo máximo de 30 dias após o mutirão, além de providenciar as adequações internas necessárias no imóvel.

Ligação gratuita para residências unifamiliares

A Cesama informou que não haverá cobrança de taxa de ligação de água para residências habitadas e unifamiliares. Nos demais casos, como imóveis comerciais, industriais, públicos, multifamiliares ou não habitados, a cobrança poderá ocorrer, variando de acordo com a pavimentação da via e o diâmetro da ligação onde o imóvel está localizado.

Tags:

água | Bairro | Cesama | Mutirão