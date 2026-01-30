Um caminhão tombou na madrugada desta sexta-feira (30) na BR-040, no sentido Juiz de Fora–Belo Horizonte. O motorista sofreu apenas lesões leves e recebeu atendimento após o acidente.

O veículo ficou tombado sobre a faixa da esquerda da rodovia. Pela manhã, houve informações sobre uma possível tentativa de saque da carga, composta por bicicletas elétricas, o que levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a comparecer ao local para monitoramento e garantir a segurança.

Segundo a PRF, apesar do tombamento, não houve impacto na fluidez do trânsito em nenhum dos sentidos da rodovia. A situação foi acompanhada até a normalização da ocorrência.

