Um homem de 20 anos morreu na noite dessa quinta-feira (29) após um confronto com a Polícia Militar durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Grama, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, na Rua Diomar Monteiro, e envolveu ainda a prisão de outros três suspeitos e a apreensão de entorpecentes, dinheiro e equipamentos usados no tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes monitoravam o local após denúncias de tráfico de drogas. Durante a vigilância, os militares identificaram uma suposta entrega de entorpecentes entre veículos.

No momento da abordagem, um dos condutores tentou fugir e jogou o veículo contra os policiais, numa tentativa de atropelamento. Diante da situação, os militares reagiram e atiraram condutor. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os demais envolvidos, um homem de 24 anos, um jovem de 18 anos e uma mulher de 36 anos, foram detidos no local. Ao todo, a polícia apreendeu 12 porções e quatro barras de substância semelhante à maconha, cerca de seis quilos de cocaína, R$982 em dinheiro, quatro telefones celulares, uma faca, três balanças de precisão, uma seladora a vácuo, uma prensa hidráulica e dois veículos.

Segundo a PM, o suspeito que morreu possuía seis passagens criminais por tráfico de drogas e duas por roubo com uso de arma de fogo, ambas registradas em 2025.

A Polícia Militar informou que os fatos serão devidamente apurados.

