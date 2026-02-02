Um homem foi preso após invadir uma residência no bairro São Benedito e efetuar disparos de arma de fogo contra duas mulheres, entre elas a própria mãe. Uma das vítimas morreu no local e a mãe foi socorrida em estado gravíssimo.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito entrou no imóvel e atirou contra as duas mulheres por motivos ainda não esclarecidos no momento da ação. Após os disparos, ele fugiu em um Fiat Uno branco. Com o levantamento de informações e diligências, o homem foi encontrado em uma estrada vicinal no distrito de Torreões, onde foi abordado e preso sem oferecer resistência.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram seis munições calibre .38. No interior do veículo utilizado na fuga, foi localizada a arma de fogo usada no crime. O suspeito relatou que a motivação teria sido desavenças com as vítimas, sendo o conflito com a mãe de origem familiar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte de uma das mulheres. A outra vítima, foi levada com vida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde permanece internada em estado gravíssimo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão, juntamente com a arma e as munições apreendidas. O veículo utilizado na fuga também foi apreendido e passou por perícia.

Tags:

Duplo Homicídio | Homicídio | PM