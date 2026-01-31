O Carnaval 2026 em Juiz de Fora vai provocar mudanças no trânsito e no transporte coletivo urbano a partir deste sábado (31). De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), diversas vias serão interditadas temporariamente para a realização dos blocos, especialmente nas regiões Central, Jardim Glória, São Mateus, Alto dos Passos, Aeroporto e Zona Norte.

Na área central, dois circuitos concentram a maior parte dos eventos, o Circuito Júlio Guedes, na Avenida Francisco Bernardino, e o Circuito Zé Kodak, que envolve o Parque Halfeld, Rua Halfeld e Praça da Estação. Durante os desfiles, o trânsito será interrompido nos trechos ocupados pelos blocos, com fechamento também dos acessos às vias.

Mais de 150 linhas de ônibus terão itinerários alterados ao longo do período carnavalesco. As principais rotas alternativas indicadas para motoristas são as avenidas Brasil e Barão do Rio Branco. Pontos de ônibus localizados em áreas interditadas serão transferidos temporariamente para vias próximas.

As mudanças nos itinerários podem ser acompanhadas em tempo real por meio dos aplicativos Waze e Cittamobi, que vão exibir alertas sobre interdições e desvios. Painéis eletrônicos também serão utilizados para orientar condutores.

Blocos e interdições por data

31 de janeiro (sábado)

• Concentra Mas Não Sai – 13h às 19h

Vias do entorno da Praça Armando Toschi Ministrinho, Jardim Glória

• Djavanear – 15h às 18h

Circuito Júlio Guedes (Av. Francisco Bernardino, do Viaduto Roza Cabinda até a Praça da Estação)

• 360 nas Alturas – 16h às 22h

Estrada Engenheiro Gentil Forn (acesso ao Morro do Cristo)

• Bloco da Papel – 16h às 22h

Rua José Manoel Ribeiro, 200 – Aeroporto

• Bloco Afro Ilú Axé Muvuka – 18h às 21h

Circuito Júlio Guedes

1º de fevereiro (domingo)

• Bloco das Cores – 16h às 22h

Circuito Júlio Guedes

• Bloco do Coveiro – 12h às 18h

Rua Jesus de Oliveira, 159 – Vitorino Braga

2 de fevereiro (segunda-feira)

• Bloco das Charmosas – 18h às 22h

Circuito Zé Kodak (Parque Halfeld até a Praça da Estação)

3 de fevereiro (terça-feira)

• Unidos Pela Vida – 9h30 às 11h30

Circuito Zé Kodak (até a Praça João Pessoa)

5 de fevereiro (quinta-feira)

• Filhas da Luta – 18h às 22h

Circuito Zé Kodak

6 de fevereiro (sexta-feira)

• Bloco do Servidor – 17h às 21h

Circuito Zé Kodak

• Irmãos Metralha – 18h às 22h

Circuito Zé Kodak

• Bloco da Culture JF – 16h às 22h

Rua José Calil Ahouagi até a rotatória do Viaduto Hélio Fadel

7 de fevereiro (sábado)

• Tributo da Aesbloc ao Calçadão – 10h às 13h

Circuito Zé Kodak

• Ingoma – 16h às 22h

Circuito Zé Kodak

• Resenha Bar – 16h às 22h

Rua Professor Valquírio Seixas de Faria, 560 – Esplanada

• Se Fiz Não Lembro – 14h às 20h

Avenida Sete de Setembro, 1574 – Centro

• Meu Concreto Tá Armado – 13h às 19h

Praça Jarbas de Lery e vias do bairro São Mateus

• E o Puf Puf? Nada! – 16h às 22h

Rua Deputado Arlindo Leite, 165 – Progresso

• Bloco Ninguém Vai – 16h às 21h

Rua Afonso Barra, 520 – Araújo

• Só Love – 11h às 19h

Rua Dom Viçoso, 232 – Alto dos Passos

Linhas de ônibus com desvios

Linhas 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116, 150 e 155

Desvio pelas avenidas Getúlio Vargas, Presidente Itamar Franco e Rio Branco.

Linhas 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 313, 315, 321, 322, 325, 326, 331, 332, 335 e 399

Desvio pela Rua Osório de Almeida, Viaduto Renato Abramo e Avenida Brasil.

Linhas 400, 408, 411, 413, 415, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 e 448

Desvio pela Rua Benjamin Constant e Viaduto Roza Cabinda.

Linhas 412, 422, 424, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445 e 447

Desvio pela Avenida Sete de Setembro e Avenida Brasil.

Linhas 519, 523, 529, 543, 545, 546 e 549

Desvio pela Avenida Presidente Itamar Franco, com retorno pela Getúlio Vargas.

Linhas 532, 534, 535, 541 e 547

Desvio pela Avenida Itamar Franco, com retorno pela Rua Benjamin Constant.

Linhas 516, 530, 533, 536, 538, 540, 542, 603 a 616, 618, 621, 700 a 705, 709 e 737

Retorno pela Avenida Barão do Rio Branco.

Linhas 703 a 777

Desvio pela Rua Afonso Pinto da Mota.

Linhas 708, 753 e 758

Desvio pela Avenida Brasil.

Pontos de ônibus provisórios

Durante os bloqueios, pontos localizados na Travessa Dr. Prisco, Praça da Estação, Avenida Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Rua Ângelo Falci e Rua Bahia serão substituídos temporariamente por pontos nas avenidas Brasil, Getúlio Vargas, Presidente Itamar Franco e Rio Branco.

Agentes de trânsito atuam com reforço durante todo o período carnavalesco, e a orientação é que motoristas e usuários do transporte coletivo acompanhem as atualizações em tempo real pelos aplicativos de mobilidade.

