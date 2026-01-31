O Vacimóvel estará na Rodoviária de Juiz de Fora ao longo do mês de fevereiro, em datas e horários diferenciados, oferecendo vacinação gratuita à população. A iniciativa ocorre em um período de aumento do fluxo de pessoas na cidade, em razão de viagens e da programação de Carnaval, e tem como objetivo facilitar a atualização da caderneta vacinal de moradores e visitantes.

A estratégia também busca reduzir o risco de disseminação de doenças, considerando a intensa mobilidade populacional típica desta época do ano, além de prevenir a exposição a enfermidades endêmicas de outras regiões do país.

A vacinação é aberta a pessoas de Juiz de Fora e de outros municípios. A recomendação é apresentar documento de identidade e cartão de vacinação, mas a ausência desses documentos não impede o atendimento, já que informações como CPF e data de nascimento permitem o registro das doses aplicadas no sistema do SUS.

Programação do Vacimóvel em fevereiro

O atendimento será realizado na Rodoviária de Juiz de Fora (Avenida Brasil, 9501, bairro São Dimas), em local de grande circulação de pessoas.

• Dias 3, 4, 5, 6, 10 e 13 – das 9h às 16h

• Dias 11 e 12 – das 12h às 20h

No local, serão oferecidas gratuitamente vacinas do calendário nacional para crianças, adolescentes e adultos.

Vacinas disponíveis no Vacimóvel

• Influenza (gripe) – pessoas a partir de 6 meses de idade

• Covid-19

– Idosos acima de 60 anos

– Gestantes

– Grupos especiais (imunocomprometidos, puérperas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, entre outros)

Pessoas com comorbidades ou imunocomprometidas devem apresentar laudo ou atestado médico com data máxima de 12 meses. Gestantes devem apresentar cartão de pré-natal e puérperas, certidão de nascimento do bebê.

• Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)

– Crianças a partir de 12 meses

– Adultos até 59 anos que não tenham recebido duas doses

• Febre Amarela

– Pessoas de 9 meses a 59 anos

– Para viajantes e trabalhadores expostos ao risco, é exigido comprovante

• dTpa (difteria, tétano e coqueluche)

– Indicada para gestantes, em qualquer trimestre da gestação

• Hepatite B

– Todas as idades, mediante avaliação do cartão de vacinação

• Dupla Adulto (dT)

– Todas as idades, mediante avaliação do cartão de vacinação

• HPV

– Pessoas de 9 a 19 anos

– Pessoas que vivem com HIV, transplantados e pacientes oncológicos (9 a 45 anos)

– Vítimas de abuso sexual (15 a 45 anos)

– Usuários de PrEP (15 a 45 anos)

– Pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente, a partir de 2 anos

• Meningite

– Crianças aos 12 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias

– Adolescentes de 11 a 14 anos

Vacinação também segue nas UBSs

Além do Vacimóvel, a vacinação continua sendo realizada regularmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h.

Nas UBSs, também estão disponíveis vacinas que não são ofertadas no Vacimóvel, além da possibilidade de avaliação completa da situação vacinal de cada paciente.

Tags:

vacinação