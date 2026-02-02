A semana em Juiz de Fora será marcada por tempo instável e pancadas de chuva frequentes, principalmente entre a tarde e a noite.

Nesta segunda-feira, o céu permanece nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A terça-feira segue com instabilidade e chance de pancadas mais intensas, acompanhadas de trovoadas isoladas. Na quarta-feira, o tempo continua fechado, com alternância entre chuva e breves períodos de melhoria.

Na quinta-feira, a previsão indica céu encoberto e possibilidade de chuva em diferentes horários. A sexta-feira mantém o mesmo padrão, com calor durante o dia e pancadas típicas do fim de tarde.

Durante o sábado e o domingo, não há previsão de mudanças significativas, com céu nublado e chance de chuva em vários momentos do dia. As temperaturas ao longo da semana variam entre 19 °C e 30 °C, com alta umidade do ar.

