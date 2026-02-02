A Cemig realiza, nesta terça-feira (3), uma manutenção programada na rede elétrica que atende a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Mirante, localizada na Rua José Kirchmaier, nº 375, no bairro Serro Azul.

Os trabalhos acontecem entre 9h e 11h e, durante o período, será necessária a suspensão momentânea do abastecimento de água nas localidades de Chalés do Imperador, Mirante Morro do Cristo e Clube do Papo.

De acordo com a Cesama, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com previsão de regularização até a noite desta terça-feira. A empresa orienta os moradores a economizarem água até que o serviço seja totalmente restabelecido.

