A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) inicia nesta terça-feira (3) obras de remodelação da rede de abastecimento de água nas ruas dos Inconfidentes e Max Stephane, no bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora. Os trabalhos estão programados para ocorrer das 8h às 12h.

De acordo com a empresa, a previsão é que as intervenções sejam concluídas em cerca de uma semana, com término estimado para a próxima terça-feira, 10 de fevereiro. Durante a execução dos serviços, o fornecimento de água poderá sofrer interrupções pontuais no Manoel Honório, no bairro Bairu e em regiões adjacentes.

Após a conclusão das obras, o abastecimento deverá ser normalizado gradualmente. Enquanto isso, a orientação é para que os moradores façam uso racional da água disponível.

