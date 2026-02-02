Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 11,2 quilos de pasta base de cocaína durante uma fiscalização realizada nesta segunda-feira (2), no entroncamento da BR-040 com a BR-267, em Juiz de Fora.

Segundo a PRF, o motorista de um HB20 preto apresentou contradições nas informações fornecidas e demonstrou nervosismo durante a abordagem, o que levou os policiais a aprofundarem a fiscalização. O veículo foi conduzido até a unidade administrativa da corporação na cidade, onde foi possível acessar o tanque de combustível.

No compartimento, os agentes encontraram a droga embalada em bexigas de borracha. De acordo com o relato do condutor, o entorpecente foi buscado em Poços de Caldas, no Sul de Minas, e seria entregue em Juiz de Fora. Pelo transporte, ele afirmou que receberia R$2 mil.

O suspeito, a droga apreendida e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Juiz de Fora, que ficará responsável pelos procedimentos legais e pela continuidade das investigações.

Tags:

base | Pasta | Preso